Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО, идущие к Порошенко

Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение группировку ВМС НАТО, вошедшую в акваторию через Босфор и Дарданеллы минувшим вечером, передает RT . Как уточнили в Национальном центре управления обороной, в состав группы североатлантического альянса входят три фрегата ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

Действия «гостей» отслеживают корабли «Иван Хурс» и «Василий Быков» ВМФ РФ. Ранее было опубликовано видео прохода кораблей НАТО в акваторию Чёрного моря. Предполагается, что они посетят с визитом Одессу. Произойдёт это 1 апреля – на следующий день после выборов президента на Украине. Цель визита - поддержать Петра Порошенко.Кроме того, как отмечают argumenti.ru , морское командование НАТО объявило, что эти корабли примут участие в учениях «Морской щит» вместе с ВМС Украины и Грузии. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН объяснил , почему проход кораблей НАТО - бесполезная акция альянса.