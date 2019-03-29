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Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО, идущие к Порошенко

29 Марта 2019 в 09:48
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО, идущие к Порошенко

Корабли Черноморского флота России взяли на сопровождение группировку ВМС НАТО, вошедшую в акваторию через Босфор и Дарданеллы минувшим вечером, передает RT. Как уточнили в Национальном центре управления обороной, в состав группы североатлантического альянса входят три фрегата ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

  
Зашли помахать флагом. В Госдуме не боятся кораблей НАТО в Чёрном море

Действия «гостей» отслеживают корабли «Иван Хурс» и «Василий Быков» ВМФ РФ. Ранее было опубликовано видео прохода кораблей НАТО в акваторию Чёрного моря. Предполагается, что они посетят с визитом Одессу. Произойдёт это 1 апреля – на следующий день после выборов президента на Украине. Цель визита - поддержать Петра Порошенко.


Кроме того, как отмечают  argumenti.ru, морское командование НАТО объявило, что эти корабли примут участие в учениях «Морской щит» вместе с ВМС Украины и Грузии. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН объяснил, почему проход кораблей НАТО - бесполезная акция альянса.

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