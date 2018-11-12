Корабль «Союз МС-11» прошел проверку на герметичность

Испытания проводили в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды. Затем корабль переместили на стенд, где проводится подключение к наземным проверочным системам.
Добавим, в новую экспедицию на МКС отправится экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Олега Кононенко, а также иностранных астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн.
Ранее космонавт, депутат Госдумы, Герой РФ Максим Сураев в эфире НСН заявил, что не удивлен выводу Дмитрия Рогозина из-под санкций. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, поездка Рогозина в США необходима для установления крепких рабочих отношений.