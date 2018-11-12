Корабль «Союз МС-11» прошел проверку на герметичность

Космический корабль «Союз МС-11», запуск которого запланирован на 3 декабря, прошел проверку на герметичность. Как уточнили в корпорации «Энергия», у находящегося сейчас в составе МКС корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие, приведшее к разгерметизации. Тогда было отработано несколько версий причин появления отверстий. Причем заводской брак был исключен. В этой связи проверкам кораблей «Союз» и «Прогресс» на герметичность сейчас уделяется особое внимание.

Испытания проводили в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды. Затем корабль переместили на стенд, где проводится подключение к наземным проверочным системам.

Добавим, в новую экспедицию на МКС отправится экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Олега Кононенко, а также иностранных астронавтов Давида Сен-Жака и Энн Макклейн.