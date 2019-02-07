Корь в Европе ставит рекорды

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество заразившихся корью в Европе за последнее десятилетие, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Отмечает, что от кори в 2018 году умерли 72 разновозрастных жителя Европейского региона. За период с января по декабрь заразились 82596 человек в 47 странах. Число заразившихся корью в прошлом году в три раза превышает аналогичный показатель 2017 года и в 15 раз показатель 2016 года.

Наиболее тяжело ситуация с корью в Европе обстоит на Украине - 53218 заболевших. Среди лидеров по количеству заболевших находятся Сербия, Франция, Италия. В России зафиксировано 2256 случая заболевания.

В последние годы из-за роста популярности отказа от прививок заболеваемость корью в Европе растет, передает ТАСС.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.