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Корь распространяется в Крыму

27 Февраля 2019 в 22:26
Корь распространяется в Крыму

За неделю в Симферополе зарегистрировано 28 случаев кори, сообщил начальник территориального отдела по Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Олег Гончаренко.

«На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в том числе 13 детей, из них одна отмена, 13 – подтвержденных, а также 14 находятся в работе. Только с 18 по 24 февраля мы зафиксировали 12 случаев кори, в том числе семь детей», отметил Гончаренко.

По его словам, на территории полуострова проходит активная вакцинация горожан, сообщает Крымское информационное агентство.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

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