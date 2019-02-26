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Корь продолжает уносить жизни

26 Февраля 2019 в 22:41
Корь продолжает уносить жизни

В результате вспышки кори на Филиппинах скончались 203 человека, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.

С начала года в стране число заразившихся превысило 12736 человек, из них 203 человека скончались.

Средний возраст заболевших - 2 года, 57% заболевших корью - дети в возрасте до 5 лет.

63% инфицированных не были привиты, сообщает «Синьхуа».

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Путь передачи инфекции — воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и т. д. Источник инфекции — больной корью в любой форме, который заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным.

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