Конюхов пережил 12-балльный шторм на вёсельной лодке

Вёсельная лодка путешественника Фёдора Конюхова, на которой он совершает одиночный переход через Тихий океан, попала в 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами. Об этом сообщил глава штаба экспедиции Оскар Конюхов. Сын путешественника рассказал, что в настоящее время шторм уже идёт на спад, ветер упал до 45 км/ч, путешественник идёт по курсу. Однако с понедельника в район придёт новый шторм, а в середине недели ещё один. Волна 5—6 метров будет сопровождать лодку до четверга.

В начале февраля сообщалось, что Федор Конюхов преодолел пять с половиной тысяч километров – немалый отрезок кругосветного плавания на одиночной весельной лодке. Конюхов-старший отправился в путь на лодке «АКРОС» 6 декабря, отчалив из новозеландского города Данидин. С тех пор путешественник прошел на вёслах путь, равный расстоянию от Москвы до Байкала. Из Новой Зеландии Конюхов следует к мысу Горн в Южной Америке, затем — в Австралию, после чего завершит кругосветку в Данидин. В общей сложности путешественник-рекордсмен должен осилить 27 тысяч километров в течение не менее 250 дней.