Контроль над Закарпатьем Киев может потерять

Украина вслед за Крымом и Донбассом может лишиться еще одного своего региона – Закарпатья. Об этом заявил заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.



Чиновник отметил, что с момента независимости Украины Крым, Донбасс и Закарпатье были отданы на откуп местным элитам в обмен на их лояльность Киеву.

«Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — сказал Тука «Обозревателю».

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире НСН усомнился, что претендующие на Закарпатье Венгрия и Румыния решаться нарушить территориальную целостность Украины. Политолог считает, что венгры и румыны постараются сохранить статус-кво.





