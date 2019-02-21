Контр-адмирал рассказал о способности «Циркона» поразить командные центры США

Контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров рассказал о возможностях новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, она способна поразить центры принятия решений в США, передает РИА Новости.

По словам эксперта, «Цирконы» смогут нести корабли и подлодки российского флота в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, пишет «Газета.ру».

Хмыров полагает, что «если носитель с ракетами «Циркон» будет находиться на удалении полутысячи километров от береговой черты, то достичь объекты поражения в прибрежной полосе на глубине не менее 500 км ракеты смогут за пять минут».

20 февраля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о ракете «Циркон», сообщает RT.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков заявил НСН, что появление «Циркона» на вооружении ВМФ РФ резко ослабит американские авианосные силы в морском противоборстве.

