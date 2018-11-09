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Конструктор раскрыл превосходство Су-57 над американскими F-22 и F-35

9 Ноября 2018 в 17:45
Конструктор раскрыл превосходство Су-57 над американскими F-22 и F-35

Российский истребитель Су-57 превосходит американских конкурентов F-22 Raptor и F-35, заявил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец телеканалу «Звезда».

По его словам, Су-57 выигрывает у F-22 по возможностям уничтожения наземных целей, а у F-35 – по маневренности и разгонным характеристикам. Кроме того, американские истребители могут выполнять только ограниченный круг задач, в то время как российская боевая машина многофункциональна и может эффективно уничтожать наземные и воздушные цели, добавил Стрелец.

Ранее британские СМИ сообщили, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 может стать успешным оружием «третьей мировой войны». По мнению британских экспертов, российский истребитель, вооруженный новейшими ракетами, станет серьезной угрозой для военной авиации западных стран. 

При этом в мае американские пресса писала, что российский истребитель пятого поколения Су-57 ждут «не особо радужные перспективы». Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, как Су-57 не соответствовал требованиям истребителя пятого поколения.

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