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Конституционный суд Молдавии приостановил президентские полномочия Додона

2 Января 2018 в 17:11
Конституционный суд Молдавии приостановил президентские полномочия Додона

Полномочия президента Молдавии Игоря Додона временно приостановлены по решению конституционного суда. Причиной стал очередной отказ с его стороны утвердить новых министров вместо отправленных в отставку.

Как сообщает «Интерфакс», Додон во второй раз отклонил предложенные парламентом кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Теперь обязанности президента по части назначения членов кабмина временно переходят к председателю парламента или премьер-министру.

Сам Додон считает решение КС незаконным.

«Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа»,— написал господин Додон на своей странице в Facebook.

Додон заявил, что власть снова скомпрометировала себя в глазах народа и это серьезно снизит ее позиции.

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