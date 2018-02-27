Константину Салтыкову предъявлено обвинение в нападении на полицейских

Стороннику оппозиционного политика Алексея Навального - Константину Салтыкову, задержанному на несанкционированной акции в центре Москвы 28 января, предъявлено обвинение в нападении на полицейских, сообщает «Интерфакс».

В отношении активиста возбуждено уголовное дело о «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

По версии следствия, Салтыков причинил «моральный вред, физическую боль» двум сотрудникам полиции: одному из них он нанес удар в область бедра, второму - в лицо и по спине.

С ходатайством об избрании меры пресечения Салтыкову следствие обратится в суд 28 февраля.