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Константину Салтыкову предъявлено обвинение в нападении на полицейских

27 Февраля 2018 в 20:21
Константину Салтыкову предъявлено обвинение в нападении на полицейских

Стороннику оппозиционного политика Алексея Навального - Константину Салтыкову, задержанному на несанкционированной акции в центре Москвы 28 января, предъявлено обвинение в нападении на полицейских, сообщает «Интерфакс».

В отношении активиста возбуждено уголовное дело о «применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

По версии следствия, Салтыков причинил «моральный вред, физическую боль» двум сотрудникам полиции: одному из них он нанес удар в область бедра, второму - в лицо и по спине.

С ходатайством об избрании меры пресечения Салтыкову следствие обратится в суд 28 февраля. 

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