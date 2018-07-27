Константинополь намерен предоставить автокефалию непризнанной украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей в послании Петру Порошенко подтвердил намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), передает ТАСС.

В настоящее время в стране действует Украинская православная церковь - единственная каноническая православная церковь, которая представляет собой самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата. Кроме того, существуют две непризнанные структуры - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей. Автокефальная церковь возглавляется патриархом, архиепископом, или митрополитом.

Автокефальная православная церковь в современном понимании — это поместная Православная Церковь, с закреплённой за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные Церкви. Как и автономная Церковь, она является независимой и самостоятельной в управлении частью вселенской православной церкви. Автокефальная Церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой Православной Церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной Церкви, после избрания, должен быть утвержден патриархом одной из автокефальных Церквей.