Коновалова на выборах главы Хакасии поддержали больше 56% избирателей

Коммуниста Валентина Коновалова, который стал единственным кандидатом во втором туре выборов главы Хакасии, поддержали 56,72% избирателей. Такие данные сообщили в ЦИК после обработки 50,52% протоколов. Против кандидата высказались 42,15% проголосовавших.

Явка на выборах по данным на 19,30 по местному времени составила 43,3%.

Значительных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Об этом сообщил РИА Новости член Центризбиркома Валерий Гальченко, который находится в Хакасии.

Ранее сообщалось, что одну из сотрудниц УИК в Хакасии отстранили от работы за то, что выдала два бюллетеня для голосования в одни руки.