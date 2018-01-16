Конор Макгрегор лишен титула UFC в легком весе

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор лишен чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, передает ТАСС.

Конор лишится титула, поскольку не защищал его длительное время. Последний поединок в UFC Макгрегор провел на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года.

По словам президента UFC Дэйны Уайта, Макгрегор сразу получит титульный бой в чемпионате, как только вернется к выступлениям.

29-летний Конор Энтони Макгрегор - ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе.



