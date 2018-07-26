Четверг
26 июля
USD 63.08
EUR 73.75
Горячие новости

Конкурс «Мой проект — моей стране!» ищет народных дипломатов

26 Июля 2018 в 17:08
Конкурс «Мой проект — моей стране!» ищет народных дипломатов

Около двухсот заявок уже зарегистрировано на ежегодном конкурсе Общественной палаты в области гражданской активности «Мой проект — моей стране!». Цель его проведения — выявление и поддержка лучших социально значимых практик, вовлечение россиян в развитие гражданской активности. Принять участие в конкурсе могут все, кто работает на создание сильного гражданского общества – отдельные граждане, а также некоммерческие организации или социально ответственные компании.

На этот раз он представлен 14-ю номинациями. Одна из них посвящена международной тематике - развитию народной дипломатии и поддержке соотечественников за границей. По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, речь идёт о так называемой «мягкой силе», роль которой увеличивается во времена информационных войн.

Как подчеркнула Сутормина, Россия как никогда заинтересована в развитии дружеских отношений с представителями зарубежных стран в различных областях. В качестве примеров глава комиссии назвала широко известную акцию «Георгиевская ленточка», а также фестиваль уличных театров в Ярославле.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин лично пообщался с авторами лучших социальных проектов. Победители получают диплом лауреата на итоговом форуме «Сообщество», а также денежное поощрение в 200 тысяч рублей.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.