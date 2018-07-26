Конкурс «Мой проект — моей стране!» ищет народных дипломатов

Около двухсот заявок уже зарегистрировано на ежегодном конкурсе Общественной палаты в области гражданской активности «Мой проект — моей стране!». Цель его проведения — выявление и поддержка лучших социально значимых практик, вовлечение россиян в развитие гражданской активности. Принять участие в конкурсе могут все, кто работает на создание сильного гражданского общества – отдельные граждане, а также некоммерческие организации или социально ответственные компании.

На этот раз он представлен 14-ю номинациями. Одна из них посвящена международной тематике - развитию народной дипломатии и поддержке соотечественников за границей. По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, речь идёт о так называемой «мягкой силе», роль которой увеличивается во времена информационных войн.

Как подчеркнула Сутормина, Россия как никогда заинтересована в развитии дружеских отношений с представителями зарубежных стран в различных областях. В качестве примеров глава комиссии назвала широко известную акцию «Георгиевская ленточка», а также фестиваль уличных театров в Ярославле.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин лично пообщался с авторами лучших социальных проектов. Победители получают диплом лауреата на итоговом форуме «Сообщество», а также денежное поощрение в 200 тысяч рублей.