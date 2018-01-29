Конкурс «Лучшие практики наставничества» продлил приём заявок

Прием заявок на конкурс Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Лучшие практики наставничества» продлен до 2 февраля. Как пишет ТАСС, об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Она объяснила это повышенным интересом к конкурсу. Его проявляют не только в больших городах, но и в муниципальных образованиях.

Кроме того, Светлана Чупшева уточнила, что конкурс проводится в пяти номинациях: наставничество на производстве, наставничество в бизнесе и предпринимательстве, наставничество в социальной сфере, а также наставничество в образовании и кружковом движении. Кроме того, предусмотрена и отдельная номинация «Дети учат детей».

Победителей ждёт денежное вознаграждение: приз за первое место составляет 300 тысяч рублей, за второе место - 200 тысяч. За «бронзу» полагается 100 тысяч рублей. Награждение победителей состоится 14 февраля в рамках форума «Наставник».

Добавим, первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества, пройдет с 13 по 15 февраля на площадке 75 павильона ВДНХ в Москве.