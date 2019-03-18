Конкурентоспособность РФ - приоритет Красноярского экономфорума-2019

Конкурентоспособность России в экономики, качество жизни и национальные проекты определены в качестве основных тем предстоящего в этом году Красноярского экономического форума. Об этом объявил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению КЭФ-2019.

Как отметил вице-премьер, на это раз акцент сделан на конкурентоспособности Российской Федерации во всех возможных областях как одном из национальных приоритетов. Эта тема будет обсуждаться во время дискуссий и круглых столов в Красноярске. Целью «мозгового штурма» станет выработка решений, которые повысят привлекательность России для отечественного и зарубежного бизнеса.

Важное значение организаторы форума придают обсуждению хода выполнения национальных проектов в сфере экономики. На КЭФ 2019, в частности, приглашены все потенциальные участники приоритетного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По замыслу, объем экспорта несырьевых российских товаров должен вырасти к 2025 году на 85%, до 250 миллиардов долларов США.

Дмитрий Козак уверен в успехе Красноярского экономического форума нынешнего года. В рамках события будет также работать традиционная выставка инвестиционного потенциала российских регионов, в основном сибирских, и бизнеса. Запланированы культурная, спортивная и благотворительная программы.

Экономический форум пройдёт в Красноярске уже в 16 раз с 28 по 30 марта. Ведущие отечественные и зарубежные эксперты обсудят в открытой дискуссии с представителями власти направления новых источников роста России, возможность улучшения её инвестиционного климата.