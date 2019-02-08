Конькобежец Мурашов стал чемпионом мира

Конькобежец Руслан Мурашов завоевал «золото» на дистанции 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в немецком Инцелле, передает «Интерфакс».

Мурашов показал время 34,225 секунды. Тройку призеров замкнул россиянин Виктор Муштаков (+0,20).

Руслан Мурашов - мастер спорта России международного класса. Родился 29 декабря 1992 года. Зачислен в состав ЦСКА/Смоленск в 2016 году. Победитель финала Кубка мира (2016), обладатель Кубка мира (2015), серебряный призер чемпионата мира (2016), серебряный призер этапа кубка мира (2016).

Фото: vvs.cska.ru