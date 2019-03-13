В Конгрессе обязали разведку США рассказать о доходах Путина

Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки проголосовала за два законопроекта, которые нацелены на противодействие Российской Федерации. Как уточняет RT , принятые документы называются «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» и «Об открытости Владимира Путина».

Первый закон обязывает директора Национальной разведки США в течение трёх месяцев подготовить доклад о возможных агрессивных намерениях Москвы в отношении стран НАТО.

Он также должен спрогнозировать потенциальную реакцию на расширение военного присутствия США с их союзниками в Восточной Европе. Речь, в частности, идёт о поставках вооружения Украине и Грузии.

Второй документ предполагает подготовку в течение полугода доклада о личном состоянии президента РФ Владимира Путина. Также декларируется борьба с «коррумпированным политическим классом России».

Оба законопроекта для вступления в силу должны быть утверждены сенатом США, а затем подписаны президентом Дональдом Трампом.

Как отмечают «Известия» , нижняя палата Конгресса также проголосовала по законопроекту о запрете Белому дому признавать Крым территорией России. Правда, это разрешается президенту США, однако только в интересах национальной безопасности. Как уточняет «Свободная пресса» , под запрет попадают любые действия, которые де-юре или де-факто приведут к признанию суверенитета Москвы над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.