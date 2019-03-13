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В Конгрессе обязали разведку США рассказать о доходах Путина

13 Марта 2019 в 09:56
В Конгрессе обязали разведку США рассказать о доходах Путина

Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки проголосовала за два законопроекта, которые нацелены на противодействие Российской Федерации. Как уточняет RT, принятые документы называются «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» и «Об открытости Владимира Путина».

Первый закон обязывает директора Национальной разведки США в течение трёх месяцев подготовить доклад о возможных агрессивных намерениях Москвы в отношении стран НАТО.

Он также должен спрогнозировать потенциальную реакцию на расширение военного присутствия США с их союзниками в Восточной Европе. Речь, в частности, идёт о поставках вооружения Украине и Грузии.

Второй документ предполагает подготовку в течение полугода доклада о личном состоянии президента РФ Владимира Путина. Также декларируется борьба с «коррумпированным политическим классом России».

Оба законопроекта для вступления в силу должны быть утверждены сенатом США, а затем подписаны президентом Дональдом Трампом.

Как отмечают «Известия», нижняя палата Конгресса также проголосовала по законопроекту о запрете Белому дому признавать Крым территорией России. Правда, это разрешается президенту США, однако только в интересах национальной безопасности. Как уточняет  «Свободная пресса», под запрет попадают любые действия, которые де-юре или де-факто приведут к признанию суверенитета Москвы над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

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