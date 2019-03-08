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Конгресс США запретил Белому дому признавать Крым российским

8 Марта 2019 в 13:52
Конгресс США запретил Белому дому признавать Крым российским

В Комитете Палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрен законопроект, который вводит запрет на признание Крыма российской территорией.

Законопроект декларирует, что российский суверенитет над Крымом, его воздушным пространством и водными путями, Вашингтон не признает «де-юре или де-факто».

Какие-либо действия, которые предполагают признание Крыма российским, запрещены для государственных органов США.

Однако, есть исключение для президента. Глава США может не следовать букве закона, если его действия будут соответствовать «интересам национальной безопасности», отмечает РИА Новости.

Напомним, Крым стал частью РФ в 2014 году после проведения на полуострове референдума. Тогда 96,77% жителей высказались за присоединение к России. В Киеве же территорию считают оккупированной. В апреле 2014 году впервые был перекрыт Северо-Крымский канал, который покрывал около 85% потребностей полуострова. В 2015 году началась продовольственная блокада Крыма, а чуть позже активисты подорвали вышки ЛЭП, чтобы прекратить энергоснабжение полуострова. Однако в Крыму справились со всеми проблемами.

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