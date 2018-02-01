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Конгресс США отказался от публикации закрытой части «кремлевского доклада»

1 Февраля 2018 в 10:25
Конгресс США отказался от публикации закрытой части «кремлевского доклада»

Американский Конгресс не будет публиковать закрытую часть «кремлевского доклада», заявил сенатор Бен Кардин. Парламентарий добавил, что на это нет разрешения, а он лично и весь конгресс разочарованы отсутствием санкций по «докладу» и будут проводить слушания по этому вопросу, сообщает РИА Новости. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что закрытая часть документа с рекомендации по поводу ограничительных мер в отношении России, содержит около сотни страниц, и ведомство было уверено, что конгресс раскроет эту информацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что форма «кремлевского доклада» абсурдна, но неопубликованная часть документа требует глубокого и серьезного анализа, пишет Газета.ру

Во вторник, 30 января, Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который вошли 210 российских политиков и бизнесменов, сообщает Ura.ru

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