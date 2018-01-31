Конгресс нацдиалога одобрил пересмотр конституции Сирии

Фото: tvc.ru 3

Участники Конгресса сирийского национального диалога договорились начать работу по пересмотру конституции страны. При этом по итогам форума делегаты обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной 7-летней гражданской войной. Также по итогам конгресса было принято официальное заявление, в котором говорится о приверженности территориальной целостности Арабской Республики, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом.



Ранее сообщалось, что в создаваемую на конгрессе конституционную комиссию войдут 168 представителей оппозиции пишет Газета.ру.

Конгресс сирийского нацдиалога официально открылся в Сочи во вторник, 30 декабря, сообщает RT.