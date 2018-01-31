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Конгресс нацдиалога одобрил пересмотр конституции Сирии

31 Января 2018 в 11:31
Конгресс нацдиалога одобрил пересмотр конституции Сирии
Фото: tvc.ru 3

Участники Конгресса сирийского национального диалога договорились начать работу по пересмотру конституции страны. При этом по итогам форума делегаты обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной 7-летней гражданской войной. Также по итогам конгресса было принято официальное заявление, в котором говорится о приверженности территориальной целостности Арабской Республики, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом.

Ранее сообщалось, что в создаваемую на конгрессе конституционную комиссию войдут 168 представителей оппозиции пишет Газета.ру. 

Конгресс сирийского нацдиалога официально открылся в Сочи во вторник, 30 декабря, сообщает RT

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