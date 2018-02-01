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Конфедерация работодателей столицы призвала москвичей прийти на выборы 18 марта

1 Февраля 2018 в 18:28
Конфедерация работодателей столицы призвала москвичей прийти на выборы 18 марта

Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) (МКПП(р), обратилась к жителям Москвы с призывом прийти на выборы президента, которые пройдут 18 марта.

Во время состоявшегося сегодня заседания, в котором участвовали председатель (МКПП(р), депутат Госдумы Елена Панина и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обсуждалась идея о проведения среди сотрудников предприятий бесед о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования. 

Отметим, Валентин Горбунов подчеркнул, что в столице количество комплексом обработки избирательных бюллетеней увеличилось в два с половиной раза. Таким образом электроника будет считать голова избирателей на 46% участков. Кроме того, Горбунов подчеркнул, что видеонаблюдение будет организовано на всех избирательных участках. На каждом из них  разместят по две камеры. 

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