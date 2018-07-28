Концерт «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Музыканты из Северо-Западного федерального округа поборются за место в полуфинале конкурса.

В Санкт-Петербурге стартовал последний отборочный концерт конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».



Отметим, всего музыканты из Северо-Западного федерального округа прислали 346 заявок, а 255 песен и композиций были допущены к конкурсу. Из них жюри выбрали 26 молодых исполнителей, которые представят своё творчество на отборочном концерте.

Мероприятие проходит в питерском клубе «Aurora Concert Hall». Хэдлайнером станет группа «Северный Флот».

Ранее отборочные концерты прошли ещё в семи российских городах. По итогам выступления артистов из СЗФО определятся 50 полуфиналистов конкурса, которые получат шанс выступить на «НАШЕСТВИИ-2018».