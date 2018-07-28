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Концерт на Манежной площади в Москве объединил спортсменов и болельщиков

28 Июля 2018 в 21:48
Концерт на Манежной площади в Москве объединил спортсменов и болельщиков

В Москве на Манежной площади проходит концерт «Россия в моем сердце», посвященный российским спортивным победам. Несмотря на накрывший столицу грозовой фронт поддержать медалистов зимних Игр в Пхенчхане и национальную футбольную сборную пришли более 20 тысяч болельщиков.

В числе участников праздничного мероприятия олимпийские чемпионы по хоккею, а также медалисты и победители ОИ-2018 по фигурному катанию, шорт-треку, фристайлу, конькобежному и лыжному спорту. Вместе с ними в концерте участвуют и футболисты российской сборной, которые в рамках домашнего ЧМ-2018 впервые в истории смогли дойти до ¼ финала.

Отметим, что сцена, установленная сегодня на Манежной площади, выполнена в виде футбольного поля с трибунами для гостей в цветах российского флага.

В музыкальном меню сегодняшнего мероприятия выступления Полины Гагариной, Лены Темниковой, Дениса Майданова и других известных эстрадных артистов.

Ранее сегодня в Кремле президент РФ вручил награды национальной сборной по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, также орденами Почеты были награждены вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич, пишет ТАСС.

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