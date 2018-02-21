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Концерт Depeche Mode застрахован

21 Февраля 2018 в 20:00
Концерт Depeche Mode застрахован

СПАО «Ингосстрах» заключило договор страхования с организатором концерта культовой рок-группы Depeche Mode. Легендарный музыкальный коллектив должен дать концерт в Москве 25 февраля 2018 года. Страховая сумма по договору составляет более 30 млн рублей.

Полис позволяет возместить убытки, связанные с отменой концерта по независящим от организатора причинам, в том числе в случае болезни солиста, несчастного случая, поломки оборудования и т.д. Возмещению подлежат расходы на аренду концертного зала, рекламу, печать, реализацию билетов и иные расходы, которые понес страхователь при организации концерта.

«Приезд в Россию столь именитых музыкальных коллективов – это всегда событие, к которому приковано внимание огромной аудитории. Прошлым летом на концерте Depeche Mode на Открытие-арене собралось 45 тысяч зрителей. Конечно, такие грандиозные события должны быть обязательно надежно застрахованы», – отметил в эфире НСН начальник управления страхования ответственности компании «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин.

«Ингосстрах» имеет большой опыт в страховании рисков отмены  массовых, культурных, спортивных и иных зрелищных мероприятий. Компания неоднократно предоставляла страховую защиту организаторам концертов всемирно известных групп Metallica, Scorpions, U2, Stromae и других, а также  урегулировала страховые случаи. В 2016 году «Ингосстрах» выплатил почти 10 млн рублей за отмену концерта Эннио Морриконе и 3 млн рублей за отмену концерта группы Roxette, оба мероприятия должны были пройти в Москве.

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