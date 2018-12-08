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Концерт Ансамбля им. Александрова в Польше пытались сорвать украинские хулиганы

8 Декабря 2018 в 22:07
Концерт Ансамбля им. Александрова в Польше пытались сорвать украинские хулиганы

Выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в польском городе Быдгоще попытались сорвать украинские активисты. Во время исполнения песни «Священная война» хулиганы выбежали на сцену и развернули баннеры с антироссийскими лозунгами.

Как видно на кадрах, опубликованных OKO.press, забравшиеся на сцену активисты скандировали «Руки прочь от Украины», а после попытались развернуть польский и украинский флаги. Один из них при этом перевернул российский флаг, установленный на сцене рядом с польским.


Зрители концерта встретили действия хулиганов неодобрительным свистом. После того, как в зал была вызвана охрана, хулиганов увели со сцены.

Стоит сказать, что задерживать нарушителей не стали. Они сначала держали свои баннеры в фойе, а когда их вывели на улицу, развернули плакаты возле входа в концертный зал.

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