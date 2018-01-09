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Компьютеры с Windows перестали включаться после обновлений

9 Января 2018 в 18:53
Компьютеры с Windows перестали включаться после обновлений

Пользователи операционной системы Windows пожаловались на новое обновление от компании Microsoft, из-за которого у них перестали включаться компьютеры. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что обновление было направлено на устранение уязвимости Spectre и Meltdown. После многочисленных жалоб от владельцев компьютеров, работающих на базе процессоров AMD, корпорация Microsoft приостановила обновление.

«После проведения расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Spectre и Meltdown», — говорится в сообщении корпорации.

Отмечается, что сейчас Microsoft вместе с AMD работают над устранением неполадок. Обновления возобновятся в скором времени. 

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