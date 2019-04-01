Компьютерная ошибка в США привела к сбою авиасообщения

Несколько авиакомпаний США испытали трудности с авиасообщением в результате технического сбоя, сообщает Associated Press.

Как отмечают Argumenti.ru, причиной неполадок стала компьютерная ошибка в программе по планированию загрузки и балансировке воздушных судов Aerodata.

Добавим, задержки рейсов были зафиксированы в воздушных гаванях Нью-Йорка, Чикаго, Бостона, Атланты и Майами. Отмечается, что устранение неполадок заняло 40 минут времени, к 15:00 по Москве систему привели в порядок. Однако некоторые рейсы пришлось отменить.