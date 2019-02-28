Компромат экс-адвоката Трампа подвергли сомнению

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн представил 20 страниц компромата на президента США. Помимо обвинений в мошенничестве и расизме, экс-защитник упомянул, что по указанию миллиардера писал письма с угрозами в школу и колледж, где учился Трамп. Адвокат запугивал руководство исками в случае обнародования оценок лидера США.

Телеканал «360» пообщался с сокурсником Дональда Трампа в Военной академии Джеком Серафином. Он заявил, что «эти заявления Коэна — полная фикция».

«Там, где мы учились, его очень уважали. И учителя и администрация», отметил Серафин.

«Каждый год ученики выпускного класса голосовали за тех, кто получит почетные звания. Одной из номинаций была «дамский угодник». Дональд Трамп победил в этой номинации», сказал Джек Серафин.

По мнению экспертов, у Трампа много «секретов в шкафу».

Ранее Североамериканское бюро НСН сообщало, что по данным американских СМИ, Кремль может избавиться от Трампа, если будет недоволен его политикой. Автор колонки утверждает, что у президента РФ Владимира Путина есть достаточно причин быть недовольным Трампом, на которого было возложено столько надежд. Журналист призвал не преуменьшать способности Кремля навредить Трампу и с уверенностью заявляет, что у Путина есть компромат на американского лидера. Политическая борьба в Соединенных Штатах Америки носит перманентный характер, так как и Трамп, и демократы грозятся на протяжении всего этого времени что-то рассекретить.

