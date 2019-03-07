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Компания «Русарго» исключила попадание камней в сахар своего производства

7 Марта 2019 в 14:11
Компания «Русарго» исключила попадание камней в сахар своего производства

Группа компаний «Русагро», производящая сахар, провела проверку после сообщений в прессе о нахождении камней в её продукции. Об этом НСН сообщила менеджер по коммуникациям сахарного бизнес-направления компании Татьяна Акимова. По её словам, попадание постороннего предмета в товар исключено самой технологией процесса фасовки.

«В связи с публикацией в СМИ информации о нахождении в упаковке сахара компании камней сообщаем, что компания провела внутреннюю проверку процесса производства и выявила, что попадание посторонних предметов в упаковку данного вида товара (прессованный сахар-песок) полностью исключено, так как процесс автоматизирован. Процесс расфасовки товара в индивидуальную упаковку также организован таким образом, что выборочные индивидуальные упаковки готового товара не могут иметь содержание отличное от остального объёма товара», —   заявила Акимова.

Также представитель фирмы добавила, что с торговой сетью «Пятёрочка», где, как сообщалось в СМИ, был обнаружен сахар с камнями, ведутся переговоры. Компания ждёт предоставления образца продукции.

Ранее в эфире НСН сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов предупредил россиян о том, что в продовольственных магазинах страны можно нарваться на фальсификат.

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