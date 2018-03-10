Компания по производству допинг-пробирок отказалась сотрудничать с WADA

Швейцарская компания Berlinger прекращает производство контейнеров для допинг-тестов. Об этом представители фирмы уведомили WADA.

Как сообщает портал Inside the Games, решение было принято после неоднократных заявлений о незаконном вскрытии пробирок с допинг-пробами российских олимпийцев.

«Эти события не только наносят ущерб спорту, но становятся все более несовместимыми с нашими корпоративными ценностями и основными принципами», – говорится в сообщении компании.

Ране один из клиентов швейцарской компании выразил обеспокоенность тем, что пробирки могут трескаться при замораживании. WADA уже пообещало проверить эту информацию.