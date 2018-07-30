Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Коммунисты пересмотрят формулировку вопроса для референдума по пенсионной реформе

30 Июля 2018 в 13:13
Коммунисты пересмотрят формулировку вопроса для референдума по пенсионной реформе

КПРФ пересмотрит формулировку вопроса, предлагаемого партией для проведения всенародного референдума по поводу пенсионной реформы. Как рассказал «Интерфаксу» первый зампред партии ЦК вице-спикер Госдумы Иван Мельников, коммунисты не согласны с вынесенным решением ЦИК по поводу референдума, однако подавать апелляцию не будут, чтобы сэкономить время.

ЦИК отказала в проведении референдума в пятницу, 27 июля, напоминает «Свободная пресса». Причиной было названо несоответствие формулировки предложенного вопроса закону из-за его некорректности. Комиссия нашла недостаточно конкретным определение «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости».

КПРФ предлагала вопрос для референдума в следующем виде: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?», напоминает «Русская планета».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.