Коммунисты пересмотрят формулировку вопроса для референдума по пенсионной реформе

КПРФ пересмотрит формулировку вопроса, предлагаемого партией для проведения всенародного референдума по поводу пенсионной реформы. Как рассказал «Интерфаксу» первый зампред партии ЦК вице-спикер Госдумы Иван Мельников, коммунисты не согласны с вынесенным решением ЦИК по поводу референдума, однако подавать апелляцию не будут, чтобы сэкономить время.

ЦИК отказала в проведении референдума в пятницу, 27 июля, напоминает «Свободная пресса». Причиной было названо несоответствие формулировки предложенного вопроса закону из-за его некорректности. Комиссия нашла недостаточно конкретным определение «возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости».

КПРФ предлагала вопрос для референдума в следующем виде: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?», напоминает «Русская планета».