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Коммерческая недвижимость около метро «Университет» выставлена на торги

12 Февраля 2018 в 14:56
Коммерческая недвижимость около метро «Университет» выставлена на торги

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о городских аукционах по продаже коммерческой недвижимости.

На юго-западе города в семи минутах от метро «Университет» на аукцион выставлен объект площадью 18 кв. метров. Лот расположен в жилом доме внутри квартала. Начальная стоимость лота –1 млн рублей. Заявки принимаются до 20 марта. Объект расположен по адресу улица Строителей, дом 4, корпус 5.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На севере Москвы в десяти минутах от метро «Аэропорт» на аукцион выставлен объект площадью 143 кв. метра. Лот находится на первой линии в жилом доме, имеется отдельный вход. Начальная стоимость лота – 11,5 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 15 марта. Объект расположен по адресу 4-я улица 8 Марта, дом 5.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

На юго-западе города в районе Южное Бутово на аукцион выставлен объект площадью 80 кв. метров. Лот расположен на первой линии, есть отдельный вход. Начальная цена лота – 5,6 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 15 марта. Объект расположен по адресу улица Маршала Савицкого, дом 32 этаж 1.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!

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