«Комитет защиты журналистов» требует тщательного расследования убийства россиян в ЦАР

Именно они контролируют те регионы, где пролегал маршрут журналистов. Как стало известно Газете.ру, один из россиян был убит на месте, двоих расстреляли позже.
31 июля посольство России в Центральноафриканской республике сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю. При них были обнаружены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
Официальная процедура опознания подтвердила личности погибших. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Меж тем, Международная организация «Комитет защиты журналистов» призывает власти Центральноафриканской республики, Россию и ООН тщательно расследовать убийство. Там считают, что произошедшая трагедия не может остаться безнаказанной, пишет РЕН-ТВ.