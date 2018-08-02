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«Комитет защиты журналистов» требует тщательного расследования убийства россиян в ЦАР

2 Августа 2018 в 08:03
«Комитет защиты журналистов» требует тщательного расследования убийства россиян в ЦАР
Члены российской съемочной группы, убитые в Центральноафриканской Республике, сначала были похищены и допрошены. Такую информацию публикуют местные СМИ, уточняя, что ответственность за нападение несут участники исламской группировки «Селека».

Именно они контролируют те регионы, где пролегал маршрут журналистов. Как стало известно Газете.ру, один из россиян был убит на месте, двоих расстреляли позже.

31 июля посольство России в Центральноафриканской республике сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю. При них были обнаружены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Официальная процедура опознания подтвердила личности погибших. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Меж тем, Международная организация «Комитет защиты журналистов» призывает власти Центральноафриканской республики, Россию и ООН тщательно расследовать убийство. Там считают, что произошедшая трагедия не может остаться безнаказанной, пишет РЕН-ТВ. 

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