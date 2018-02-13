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Комитет Совфеда по обороне и безопасности принял отставку Клинцевича

13 Февраля 2018 в 14:04
Комитет Совфеда по обороне и безопасности принял отставку Клинцевича

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности принял отставку первого заместителя председателя Франца Клинцевича. Такое решение было принято на заседании комитета. Ожидается, что его место может занять Александр Ракитин. Ранее он занимал должность управления ФСБ по Западному военному округу, сообщает RT.

Окончательное решение по Клинцевичу будет принято на пленарном заседании Совета федерации, оно должно пройти 14 февраля, сообщает Ura.ru.

Стоит отметить, что Клинцевич сам написал заявление о сложении полномочий, пишет «ФедералПресс».

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