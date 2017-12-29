Суббота
30 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Комиссия по помилованиям дала положительное заключение по делу Изместьеву

29 Декабря 2017 в 22:56
Комиссия по помилованиям дала положительное заключение по делу Изместьеву

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сообщила РИА «Новости», что столичная комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение осуждённого пожизненно экс-сенатора Игоря Изместьева.

Как отметила Алексеева, накануне в администрации президента ей сообщили, что к ним не пришло дело Изместьева из московской комиссии по помилованиям. 
«Дело нашлось, слава Богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: «всё, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», — опасается Алексеева.

«Буду дальше биться», — сказал правозащитница.

Игорь Владимирович Изместьев (род. 28 января 1966, Салават, Башкирская АССР) — российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 года по 2006 годы. С 2010 года отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию убийств в соликамской колонии «Белый лебедь»..

В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. О помиловании Изместьева перед президентом Владимиром Путиным в день своего 90-летия ходатайствовала Людмила Алексеева, на что глава государства сказал, что помилование Изместьева «возможно, но на это потребуется время».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.