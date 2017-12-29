Комиссия по помилованиям дала положительное заключение по делу Изместьеву

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева сообщила РИА «Новости», что столичная комиссия по вопросам помилования дала положительное заключение на прошение осуждённого пожизненно экс-сенатора Игоря Изместьева.

Как отметила Алексеева, накануне в администрации президента ей сообщили, что к ним не пришло дело Изместьева из московской комиссии по помилованиям.

«Дело нашлось, слава Богу. Но теперь меня волнует то, что было сказано московской комиссией, — что дело надо передать в администрацию президента до 25 декабря, а оно нашлось только сегодня. Могут сказать: «всё, время ушло, и мы не включаем в список на этот год», — опасается Алексеева.

«Буду дальше биться», — сказал правозащитница.

Игорь Владимирович Изместьев (род. 28 января 1966, Салават, Башкирская АССР) — российский политик и предприниматель, бывший представитель парламента Башкортостана в Совете Федерации с 2001 года по 2006 годы. С 2010 года отбывает пожизненный срок лишения свободы за организацию убийств в соликамской колонии «Белый лебедь»..

В июле 2017 года Изместьев написал на имя президента России прошение о помиловании. О помиловании Изместьева перед президентом Владимиром Путиным в день своего 90-летия ходатайствовала Людмила Алексеева, на что глава государства сказал, что помилование Изместьева «возможно, но на это потребуется время».