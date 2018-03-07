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Комиссия ООН подозревает Россию в военном преступлении в Сирии

7 Марта 2018 в 07:26
Комиссия ООН подозревает Россию в военном преступлении в Сирии

Доклад независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии предполагает, что атака российских ВКС на густонаселенные районы в провинции Алеппо может считаться военным преступлением, сообщает Voice of America.

В докладе сообщается, что 13 ноября 2017 года в результате ударов российских ВКС по густонаселенным районам города Атариб погибли как минимум 84 человека, еще 150 получили ранения. Это первый случай за историю существования комиссии с августа 2011 года, когда следствие подозревает Россию в военном преступлении.

Полная версия доклада будет представлена 13 марта на 37-й сессии Совета по правам человека, сообщает РБК.

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