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Комиссии по расследованию насилия по отношению к заключённым создадут в РФ

24 Июля 2018 в 14:36
Комиссии по расследованию насилия по отношению к заключённым создадут в РФ

В регионах в ближайшее время появятся комиссии для проверки случаев применения физической силы или специальных средств к заключённым, пишет RT. Их создаст ФСИН, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео с избиением заключённого Евгения Макарова. Его били и оскорбляли люди в форме сотрудников ФСИН. В свою очередь, заместитель главы службы Анатолий Рудый заявил, что Макаров всячески пытался спровоцировать сотрудников исправительного учреждения и допустил 136 нарушений в колонии, сообщает «Свободная Пресса».

Сейчас по данному факту проводится расследование. Уже задержаны шестеро сотрудников ФСИН Ярославской области.

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