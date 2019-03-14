В Коминтерново уже семь дней нет света, так как одним из артобстрелов ВСУ уничтожили трансформатор, питающий близлежащие поселки, передает РИА ФАН.

«Вон последний магазин спалили, вот там в крышу попало и загорелось. Это тот самый склад Красного Креста», — пояснил военнослужащий с позывным «Индус».

На вопрос местной пожилой женщины о восстановлении энергоснабжения, военный ответил отрицательно, поскольку аварийная бригада окажется под обстрелом. Бабушка посетовала, что свечи закончили.

«То под церковь попали, то по домам насыпают и прочее, артиллерия иногда работает 122 мм», сказал «Индус».

Как отмечают, ВСУ вернулись в 2015 год, когда они не стеснялись применять никакие виды вооружения.

Весной 2014 года в ходе волнений на юго-востоке Украины на части территорий Донецкой и Луганской областей были провозглашены не получившие международного признания Донецкая и Луганская Народные Республики. В ходе развернувшихся весной-летом 2014 года боевых действий значительно пострадала промышленность и инфраструктура. Для поддержки жителей Донбасса отправлялись грузы с гуманитарной помощью.

Потери мирного населения в результате вооруженного конфликта в Донбассе за 5 лет превысили 3 тысячи человек. Боевые действия привели к ранению более 10 тысяч гражданских лиц. В целом же конфликт в Донбассе затронул жизни свыше 3 миллионов человек.