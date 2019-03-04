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Командир женского танкового экипажа ДНР сбежала к украинцам

4 Марта 2019 в 18:21
Командир женского танкового экипажа ДНР сбежала к украинцам

Светлана Дрюк, командовавшая женским танковым экипажем в рядах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), перешла на украинскую сторону. Об этом сообщает киевский телеканал «1+1».

В рядах силовых структур ДНР Дрюк воевала с 2014 года. Затем она, воспользовавшись лечением в Ростове-на-Дону, смогла перейти на подконтрольную Киеву территорию. Официально заявила о переходе в ряды ВСУ Дрюк после того, как её детей вывезли на Украину.

По словам танкистки, причиной перехода на «другую сторону» стали личные мотивы. Она призналась, что «имею здесь, надеюсь, друга, который мне намного ближе сейчас». Дрюк уточнила, что её возлюбленный работает на украинские спецслужбы.

 

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