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Командир Ан-148, разбившегося в Подмосковье в феврале, похоронен в Тамбове

18 Ноября 2018 в 17:20
Командир Ан-148, разбившегося в Подмосковье в феврале, похоронен в Тамбове

В Тамбове прошли похороны Валерия Губанова - командира самолета Ан-148 «Саратовский авиалиний», выполнявшего рейс Москва-Орск и разбившегося в Подмосковье в феврале 2018 года.

«Сегодня в 13.00 состоялось отпевание, а потом Губанова похоронили на Воздвиженском кладбище, с военными почестями», — сказала РИА Новости представитель областной администрации.

Она отметила, что командир самолета был ветераном боевых действий, в последний путь его проводили члены администрации Тамбова.

Валерий Губанов родился в 1966 году. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище. После службы в Афганистане уволился из армии и вернулся в Тамбов, где перешел работать в гражданскую авиацию. Губанов имел больше 5 тысяч часов налета, из них более половины - на Ан-148.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшийся в Орск, рухнул через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово» 11 февраля 2018 года. На борту находился 71 человек, не выжил никто.

По версии следствия, причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотов, которые не включили обогрев датчиков определения скорости, в результате во время набора высоты произошло их обледенение. Экипаж получал неверные данные о скорости и предпринимал неверные действия, сообщала НСН.

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