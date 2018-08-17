Пятница
17 августа
USD 66.89
EUR 76.06
Горячие новости

Команда «НАШЕго Радио» поделится опытом на молодежном форуме «Таврида»

17 Августа 2018 в 11:48
Команда «НАШЕго Радио» поделится опытом на молодежном форуме «Таврида»

«НАШЕ Радио» едет на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» 2018!

17 августа на главном событии для творческой молодёжи, проходящем на черноморском побережье Крыма, откроется смена «Лето, джаз и рок-н-ролл». Она объединит 450 молодых вокалистов и музыкантов, рэп-исполнителей, sound-продюсеров и диджеев со всей страны. В рамках тренд-сессий и творческих встреч на форуме за время смены выступят музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, музыканты Николай Расторгуев, Ольга Кормухина, Сергей Жилин, группа «Калинов Мост» и другие.

А в первый образовательный день смены, 18 августа, в рамках тренд-сессии, посвященной обсуждению новых технологий в музыкальной индустрии, в роли эксперта выступит программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова! В радиоиндустрии Анастасия уже больше 20 лет – с 1995 года. Уже много лет она занимает руководящие посты на ведущих музыкальных станциях страны, во главу «НАШЕго Радио» пришла с 2015 года, и ей есть, что обсудить с перспективной творческой молодежью! Также в этот же день состоится увлекательная и познавательная встреча с большим другом радиостанции Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Рязанским.

19 августа ведущие утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» – Александр Бон, Игорь Паньков и Таня Борисова – проведут творческую встречу в формате диалога. Искрометное чувство юмора, безупречная эрудиция и многолетняя работа в ранее утро – «Подъёмники» поделятся секретами своей профессии и подарят сувениры участникам форума «Таврида» 2018.

Подробности на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.