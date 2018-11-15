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Колосков сделал ставку на матч между сборными России и Германии

15 Ноября 2018 в 14:44
Колосков сделал ставку на матч между сборными России и Германии

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными России и Германии. В интервью телеканалу «360» он заявил, что у немецких футболистов больше шансов одержать победу.

«Прошло полгода с момента подъема сборной. Там были одни игроки, а здесь другие. Понятно, что об этом надо забыть, сейчас формируется новая сборная. Что касается Германии, то сейчас у нее нет тех игроков, которые были в лучшие времена. Но мы видели, какой состав привез Лев на Кубок конфедерации, и молодежь прекрасно сыграла. У Германии есть своя философия игры. Конечно, фавориты немцы», - сказал почетный президент РФС.

Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, она начнется в 22:45 по московскому времени.

Ранее Заслуженный тренер России, зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев в эфире НСН раскритиковал идею ограничения зарплат молодых футболистов.  

 

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