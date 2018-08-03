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Колобков поздравил сборную России по плаванию c победой

3 Августа 2018 в 23:50
Колобков поздравил сборную России по плаванию c победой

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил Данилу Изотова, Климента Колесникова, Владимира Морозова, Евгения Рылова с победой в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго, передает ТАСС.

Российские пловцы первенствовали в эстафете вольным стилем, опередив команды Италии и Польши.

Чемпионат Европы по летним видам спорта — это многопрофильное спортивное мероприятие, которое каждые четыре года объединяет существующие европейские чемпионаты некоторых из ведущих видов спорта. Первый чемпионат Европы по летним видам спорта организован в 2018 году принимающими городами Глазго (Шотландия) и Берлином (Германия) с 2 по 12 августа. Чемпионаты Европы по этим видам спорта, проводимые в другое время (ежегодно в случаях велоспорта, гимнастики, гребного спорта и триатлона, раз в два года в случае легкой атлетики и водных видов спорта), будут проходить по прежнему расписанию и не будут перенесены.

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