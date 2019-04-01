Коллекторы продолжают атаковать жителей Подмосковья

Более 300 жалоб поступило на коллекторов за первый квартал нынешнего года, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Управление федеральной службы судебных приставов по Московской области. Одна из самых распространенных – звонки с угрозами с зарегистрированных за рубежом номеров. Установить владельцев в таких случаях практически невозможно, отмечают специалисты.Как отметила руководитель пресс-службы УФССП по Московской области Анастасия Федорчак, в управлении судебных приставов ежедневно проводится мониторинг СМИ и интернет-ресурсов на предмет нарушения закона «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности...». Если такая информация появляется, то проводится проверка, и по ее результатам принимается решение.Как ранее сообщила НСН, ужесточение законодательства не поможет оградить заёмщиков от недобросовестных взыскателей, убеждёнВ эфиреон рассказал, какие методы следует внедрять в сферу коллекторства, чтобы сократить количество подобных происшествий.

«Из-за того, что долгов миллиарды, тысячи таких случаев в течение года происходят и вызывают такую реакцию, что давайте ещё ужесточим законодательство. Но из-за количества долгов ужесточение не поможет. Потому что будут попадаться просто психически ненормальные люди, в том числе и просто кредиторы, когда сосед дал в долг соседу и потом пошёл за деньгами с топором. Я считаю, что надо развивать систему взаимопомощи. Чтобы её использовали сами люди, а если они не хотят, специалисты по взысканию помогали их включить в эту систему. Чтобы люди не нарушали законодательство, не использовали такие совсем безумные методы», — заявил Жданухнин.