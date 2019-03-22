Коллекционер из Подмосковья выставил на продажу метеорит за 10 млн рублей

Коллекционер из Подмосковья пытается подать метеорит за 10 млн рублей. Объявление о продаже обломка небесного тела Вячеслав Н. разместил на сайте Avito. Владелец космического камня утверждает, что объекту не менее 500 лет. Его нашли знакомые продавца при проведении земляных работ в Калужской области восемь лет назад. Вес метеорита составляет более 3,5 килограммов. По словам мужчины, потенциальные покупатели уже интересовались камнем.

Между тем, ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии РАН Дмитрий Бадюков заверил, что стоимость метеорита завышена в тысячу раз.

«Железные метеориты – самые распространенные. Их стоимость не так велика: всего доллар за грамм. А стоимость одного грамма метеорита Вячеслава – около тысячи долларов. Это нереальная цена. Только если это, конечно, не марсианский метеорит, что маловероятно», – сообщил специалист сайту «Подмосковье сегодня».

Ранее гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской Академии космонавтики имени Циолковского Анатолий Зайцев в эфире НСН согласился, что школьники должны знать правила поведения при падении метеоритов.

