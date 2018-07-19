Коллекции 50 столичных музеев станут доступны бесплатно онлайн

Фотографии и копии документов из экспозиций и фондов почти 50 столичных музеев станут доступны в электронном виде. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в настоящее время по адресу union.catalog.mos.ru уже размещено более 7,5 тыс. экспонатов из семи городских музеев, в том числе истории ГУЛАГа, музея-панорамы «Бородинская битва», Дома-музея Марины Цветаевой, центра «Музей Моды».

До конца года будет оцифровано несколько десятков тысяч картин, книг, портретов, личных вещей писателей и художников. Все коллекции будут находиться в открытом доступе на единой площадке и пользоваться ими можно бесплатно, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Проект направлен на просвещение, а также популяризацию культуры.

В будущем на базе этой платформы музеи смогут организовывать виртуальные выставки, создавать мобильные гиды.