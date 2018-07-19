Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Горячие новости

Коллекции 50 столичных музеев станут доступны бесплатно онлайн

19 Июля 2018 в 09:34
Коллекции 50 столичных музеев станут доступны бесплатно онлайн

Фотографии и копии документов из экспозиций и фондов почти 50 столичных музеев станут доступны в электронном виде. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в настоящее время по адресу union.catalog.mos.ru уже размещено более 7,5 тыс. экспонатов из семи городских музеев, в том числе истории ГУЛАГа, музея-панорамы «Бородинская битва», Дома-музея Марины Цветаевой, центра «Музей Моды».

До конца года будет оцифровано несколько десятков тысяч картин, книг, портретов, личных вещей писателей и художников. Все коллекции будут находиться в открытом доступе на единой площадке и пользоваться ими можно бесплатно, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Проект направлен на просвещение, а также популяризацию культуры.

В будущем на базе этой платформы музеи смогут организовывать виртуальные выставки, создавать мобильные гиды.

 

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.