Количество приемных семей в Москве выросло в 7,5 раз

Более 90% детей-сирот в столице России воспитывают приёмные родители. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, число таких семей за 8 лет выросло с 358 до почти 2,7 тысяч. Сейчас в них воспитываются 92,7% сирот, отмечает АГН «Москва» . При этом в детских домах проживают без малого полторы тысячи сирот.

В мегаполисе на регулярной основе проходит акция «День аиста», в рамках которой все желающие усыновить ребенка, могут прийти в центры содействия семейному воспитанию и познакомиться с детьми.

Ежемесячное пособие на содержание ребенка в Москве в зависимости от его возраста и состояния здоровья составляет от 16,5 тысяч до 27,5 тысяч рублей. За воспитание детей с инвалидностью положена выплата в размере от 16,7 тысяч до 28,39 тысяч рублей. Члены приемной семьи также имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте, а, кроме того, получают скидки на оплату телефона и услуг ЖКХ. Детям ежегодно положена оздоровительная путевка.

За условиями жизни детей следят органы опеки и попечительства, а также специалисты по работе с семьями и психологи центров помощи семье.