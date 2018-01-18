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Количество претендентов на пост главы РШФ растет

18 Января 2018 в 20:21
Количество претендентов на пост главы РШФ растет

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы организации, которые состоятся 3 февраля 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее о своем выдвижении объявил президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Также кандидатами в президенты организации зарегистрированы пять человек - чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Иван Стариков, президент шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров и вице-президент РШФ Андрей Селиванов.

Российская шахматная федерация — российская общественная организация, объединяющая шахматные федерации российских регионов и являющаяся членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Федерация создана в 1992 году как преемник Шахматной федерации СССР.

В настоящее время федерация выступает непосредственным организатором целого ряда российских и международных турниров, в том числе Высшей лиги чемпионата России, Командного чемпионата России и международного турнира «Белая ладья» (при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко). Под эгидой Российской шахматной федерации также проходят Чемпионат России по рапиду и блицу, Кубок России, Рапид Гран-при и Детский Кубок России.


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